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Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre 'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

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Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
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Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 3 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek." ifadelerine yer verildi.

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