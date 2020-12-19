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Gaziantep'te patlama sonrası hasta nakli için para alınınca "Valilik" harekete geçti

'te özel hastanenin koronavirüs ünitesinde yaşanan yangında 9 hasta yaşamını yitirdi. Yoğun bakımında yaşanan patlamanın ardından bir özel hastane durumu fırsata çevirdi ve hasta nakli için hasta yakınından ücret aldı. Gaziantep Valiliği hemen harekete geçti ve alınan parayı geri ödetti.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 19.12.2020 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020
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Gaziantep'te patlama sonrası hasta nakli için para alınınca Valilik harekete geçti

'te Hastanesi'nin ünitesinde meydana gelen talihsiz patlamada 9 kişi hayatını kaybetti. Vatandaşlar hızlı bir müdahale ile şehirdeki diğer hastanelerin boş olan yoğun bakım ünitelerine sevk edildi.

Bu sırada özel bir hastaneye sevk edilen bir vatandaşın yakını 'dan özel hastane 3 bin TL nakit ödeme istedi. Yıldırım, hastanenin skandalını duyurunca Valilik jet hızı ile müdahale ederek olayı çözdü.

Gaziantep'te Sanko Üniversitesi Hastanesi'nde meydana gelen patlamadan sonra başka hastanelere nakledilen hastalardan peşin para istendiği iddialarına Valilik el attı.

Mehmet Yıldırım adlı vatandaşın Sanko'dan Özel Hastanesi'ne sevk edilen Kovid-19 hastası olan babası için peşin para alındığı yönündeki şikayet üzerine Valilik harekete geçerek alınan paranın iade edilmesini sağladı.



SANKO Hastanesindeki sonrasında başka hastanelere sevk edilen hastalardan birinden özel hastane tarafından para istendi.Mehmet Yıldırım adlı vatandaşın hesabından yaptığı, "Sanko'daki patlama sonrası covid servisinde tedavi gören babamı NCR hastanesine sevk etmişler. yatış için günlük 1000 TL + diğer giderlerin 3 günlük ücreti olan 3000 TL yi nakit almadan yatış yapmıyorlar" şeklindeki açıklama üzerine harekete geçen Valilik görevlileri hasta yakınından alınan 2 bin liranın iade edilmesini sağladı.

Hastane yetkililerinin yaptığı açıklamada, "Hastanın normal hasta olduğunu sandık, SANKO'dan geldiğini bilmiyorduk" şeklinde savunma yaptığı öğrenildi.

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