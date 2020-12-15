Son dakika: Türkiye'den ABD'nin yaptırım kararına bir tepki daha

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Başkanlık tarafından yapılan açıklamada "Toplantıda ABD'nin bir NATO müttefiki olan Türkiye'nin S-400 tedariki dolayısıyla aldığı tek taraflı yaptırım kararı kınanmıştır. Türkiye'nin milli güvenlik ve egemenlik haklarıyla ilgili bir konu üzerine alınan bu yanlış karara karşı at��labilecek adımlar değerlendirilmiştir." denildi. İletişim Başkanı Altun ise "YİK toplantısında, bireyin, ailenin ve toplumun korunup güçlendirilmesi için devlet ve millet olarak atılabilecek adımlar değerlendirildi."ifadelerini kullandı.

POMPEO'DAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo "Uyarılarımıza rağmen Türkiye, Rusya'dan S-400 sistemi satın alma ve test etme çalışmalarına devam etti. Bugün Türkiye'nin SSB'sine uygulanan yaptırımlar, ABD'nin #CAATSA'yı tam olarak uygulayacağını gösteriyor. Rusya'nın savunma sektörü ile önemli işlemlere müsamaha göstermeyeceğiz." dedi.