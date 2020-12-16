Şanlıurfa'da FETÖ operasyonu: 14 tutuklama
Şanlıurfa merkezli 13 ilde FETÖ/PDY'nin TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 22 şüpheliden 14'ü tutuklandı.
GÜNDEM DHA
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Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığının, 1 Aralık'ta FETÖ/PDY'nin TSK ve jandarmadaki mahrem yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 ilde gözaltına alınan 22 kişinin emniyetteki sorguları tamamlandı. Sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemeye çıkarılan, aralarında emekli bir albayın da bulunduğu çeşitli rütbelerdeki 14 şüpheli, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.