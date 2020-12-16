Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Bakan Koca'dan açıklama!
Son dakika haberi...Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17:30’da aşı çalışmalarını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "COVID-19 aşı hazırlıklarının en yoğun olduğu bir dönemde DSÖ tarafından aşı ile önlenen hastalıklardan kızamıkçık hastalığının elimine edildiği ülke olma müjdesini aldık. Aynı başarıyı COVID-19 mücadelesinde de gösterme kararlılığındayız." ifadelerini kullandı.
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Bakan Koca: COVID-19 aşı hazırlıklarının en yoğun olduğu bir dönemde DSÖ tarafından aşı ile önlenen hastalıklardan kızamıkçık hastalığının elimine edildiği ülke olma müjdesini aldık. Aynı başarıyı COVID-19 mücadelesinde de gösterme kararlılığındayız.
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