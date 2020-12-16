17 Aralık 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Bakan Koca'dan açıklama!

Son dakika: Bilim Kurulu toplantısı sonrasında Bakan Koca'dan açıklama!

Son dakika haberi...'ndan yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs saat 17:30’da çalışmalarını görüşmek üzere video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantı sona erdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "COVID-19 aşı hazırlıklarının en yoğun olduğu bir dönemde DSÖ tarafından aşı ile önlenen hastalıklardan kızamıkçık hastalığının elimine edildiği ülke olma müjdesini aldık. Aynı başarıyı COVID-19 mücadelesinde de gösterme kararlılığındayız." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.12.2020 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020
ABONE OL

Bakan Koca: COVID-19 aşı hazırlıklarının en yoğun olduğu bir dönemde DSÖ tarafından aşı ile önlenen hastalıklardan kızamıkçık hastalığının elimine edildiği ülke olma müjdesini aldık. Aynı başarıyı COVID-19 mücadelesinde de gösterme kararlılığındayız.

Ayrıntılar geliyor...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA