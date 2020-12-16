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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'de kritik görüşme! HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam’ı kabul etti

Son dakika haberine göre Başkan , () Genel Başkanı ’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

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Giriş Tarihi: 16.12.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Külliye'de kritik görüşme! HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam’ı kabul etti

Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği bildirildi.

Yapılan paylaşımda, görüşmeden bir fotoğraf yer alırken, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti." notu düşüldü.

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