Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği bildirildi.

Yapılan paylaşımda, görüşmeden bir fotoğraf yer alırken, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı İshak Sağlam'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti." notu düşüldü.