HEDEF GÜNDE 2 MİLYON

Edinilen bilgilere göre; Türkiye'nin aşılama planı hazır. Türkiye'nin dört bir yanında aynı anda aşılama çalışması yapılacak. Günde 1,5-2 milyon kişiye aşı yapılması hedefleniyor. Aşılamadaki ekipler üçer kişi olacak. Aşı olmak için gittiğinizde kaydınız alındıktan sonra aşı yapılacak. Tüm bu işlemlerin yaklaşık üç dakikada yapılması planlanıyor. Koronavirüs aşılarında koyulan diğer hedef ise, Haziran ayına kadar tüm aşılamanın bitmiş olması ve yaklaşık 60 milyon kişiye aşılama yapılması.