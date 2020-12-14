Son dakika: Koronavirüs aşı uygulamasında sıra nasıl olacak? Koronavirüs aşı sırası nereden öğrenilecek?
Koranavirüs aşısına ilişkin detaylar belli olurken, 25 Aralık'ta başlayacak olan aşı takviminin nasıl olacağı merak ediliyordu. Son dakika bilgisine göre koronavirüs aşı uygulamalarında Türkiye'nin planı hazırlanmaya devam ediyor. 50 milyon doz Çin aşısının ardından Nisan ayından itibaren yerli aşılar kullanılacak. Haziran ayına kadar 60 milyon kişinin koronavirüs aşısının tamamlanması planlandı. Peki koronavirüs aşısında sıra nasıl olacak? Koronavirüs aşı sırasını öğrenmek isteyenler ne yapacak? İşte koronavirüs aşı uygulamalarıyla ilgili tüm merak edilenler...
TÜRKİYE'DE İLK AŞI 25 ARALIK'TA
Koronavirüs aşısı geldikten sonra etkinlik kontrol sürecinden geçecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dört aşamada gerçekleştirileceğini duyurduğu koronavirüs aşısında öncelikli grup sağlık çalışanları olacak. 20 milyon dozun yaklaşık 3 milyonu sağlık çalışanlarına ayrılacak. Sonrasında riskli grup ve meslek grupları şeklinde bir sıralama olacak.
HEDEF GÜNDE 2 MİLYON
Edinilen bilgilere göre; Türkiye'nin aşılama planı hazır. Türkiye'nin dört bir yanında aynı anda aşılama çalışması yapılacak. Günde 1,5-2 milyon kişiye aşı yapılması hedefleniyor. Aşılamadaki ekipler üçer kişi olacak. Aşı olmak için gittiğinizde kaydınız alındıktan sonra aşı yapılacak. Tüm bu işlemlerin yaklaşık üç dakikada yapılması planlanıyor. Koronavirüs aşılarında koyulan diğer hedef ise, Haziran ayına kadar tüm aşılamanın bitmiş olması ve yaklaşık 60 milyon kişiye aşılama yapılması.
KİMLERE KORONAVİRÜS AŞISI YAPILMAYACAK?
Koronavirüs aşı planmalarında Haziran ayına kadar 60 milyon kişiye aşı yapılacak olmasının sebebi bazı kesimlere aşı yapılmayacak olması. Hamilelere, emziren annelere, 18 yaş altı çocuklar ve daha önce koronavirüs geçirmiş kişilere aşı yapılmayacak.
AŞI NERELERDE YAPILACAK?
Aile Sağlığı merkezleri başta olmak üzere sağlık kuruluşlarında yapılacak. Aile hekimleri devrede olacak. Aşı yapılması zorunlu olan iş kollarında iş yeri hekimleri devreye girecek. Örneğin; polisler, güvenlik görevlileri, hükümlüler, öğretmenlerin olduğu alanlarda aşılamalar kendi iş yeri hekimleri tarafından yapılacak.
AŞI SIRASI NASIL ÖĞRENİLECEK?
Aşılamada öncelik grup olmanın belli şartları var. Dolayısıyla aşı sırasının gelip gelmediğini bilmek gerekiyor. Aşı sırası tıpkı grip aşısı gibi e-nabız uygulaması üzerinden takip edilecek. E-nabız uygulamasını kullanamayanlar aile hekimlerinden sıra hakkında bilgi alabilecek. İkinci doz için verilen süre şimdilik 14 gün, ancak bu süre de değiştirilebilir. 14 günlük süre 60 yaş üzeri gruplarda 21 güne uzatılabilir.