ENDİŞELER VAR

Kovid-19'un vizonlara bulaşabildiğini ve hızlı şekilde yayılabileceğini belirten Hamilton, "Vizon çiftliklerinde vizonun Kovid-19'u kedi gibi diğer hayvanlara bulaştırdığı görünüyor ve muhtemelen vahşi hayvanların da enfekte olduğuna dair endişeler var." diye konuştu.

Hamilton, virüsün önce insanlardan vizonlara sonra da vizonlardan insanlara bulaştığına dair kanıtlar bulunduğunu vurgulayarak Kovid-19'un kedilerde ve kaplanlar arasında yayılmasına ilişkin vakalar da olduğunu kaydetti.

Kovid-19'un kökeniyle ilgili soruya ise Hamilton, "Virüsün kökeni hakkında hala birçok bilgi boşluğu ve bazı riskler olduğu" değerlendirmesinde bulundu. Kasım ortasında, Çin'in Henan ve Şandong eyaletlerinde, dondurulmuş sığır ve domuz etlerinin ambalajında Kovid-19 tespit edildiği bildirilmişti.