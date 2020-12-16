Türkiye'de koronavirüs salgını nasıl duracak? Tıp Fakültesi Dekanı gereken işlemi açıkladı

EN DOĞRU KARARI BAKANLIK VERECEK

"Aşılarda etkinlik, güvenilirlik, saklama ve uygulama koşulları gibi birçok dinamik göz önüne alınıyor. Bütün bu faktörleri birleştirerek en doğru kararı verecek olan Sağlık Bakanlığı'dır. Ancak şunu söylemek isterim ki Çin aşısı, Alman aşısı, Amerikan aşısı gibi ayrımlar yapmadan bakanlığın uygun bulduğu, uygulanmasına izin verdiği aşının uygulanmasında fayda olduğunu düşünüyorum.