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Son dakika: Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 18 gözaltı

Son dakika haberine göre ’ta /, / terör örgütlerine yönelik son 6 gündür devam eden operasyonlar neticesinde 18 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 14.12.2020
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Son dakika: Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY operasyonu: 18 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğünce 7-13 Aralık 2020 tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK ve FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonlar neticesinde toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli adli kontrol şartıyla, 6 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı. 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlar tarafından tutuklandı. 6 şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

PKK/KCK silahlı terör örgütüne operasyon: 6 gözaltı PKK/KCK SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 6 GÖZALTI
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