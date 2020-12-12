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PKK/KCK silahlı terör örgütüne operasyon: 6 gözaltı

’ta güvenlik güçleri tarafından, / silahlı terör örgütünün ve yönelik yapılan operasyonda, 6 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM İHA
Giriş Tarihi: 12.12.2020
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PKK/KCK silahlı terör örgütüne operasyon: 6 gözaltı

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla ilimiz Cizre ilçesinde YPS ve Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 Aralık 2020 günü yapılan operasyonda; 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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