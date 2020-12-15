Türkiye ABD'nin yaptırım kararı karşısında dik duracak! Tam bağımsız savunma sanayisi

Tam bağımsız savunma sanayisi hedefiyle kritik alt sistem ve teknolojilerde dışa bağımlılıktan kurtulmak için verilecek en güzel cevabın çalışmaya ve üretmeye devam etmek olduğunu vurgulayan Ertuğ, şöyle konuştu:

"OSSA olarak, KOBİ firmalarımızın gelişimine ve kabiliyetlerinin daha ileriye taşınarak sektöre katkı sunmalarına destek olmak için tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız. OSSA, bünyesinde yer alan 269 kuvvetli alt yüklenici üye KOBİ firmadan oluşan yapısıyla tüm zorluklara rağmen, ülkemizin savunma sanayisi alanında küresel bir aktör olma hedefi doğrultusunda çalışmalarına hız kesmeden devam edecektir. Ülkemizin bekası, devletimizin ve milletimizin birliğiyle daha güçlü bir savunma sanayisi için çalışmaya ve üretime yılmadan devam edeceğiz, hiçbir kuvvet bizleri bu yolda engelleyemeyecek."