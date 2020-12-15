Son dakika: İstanbul Valisi Yerlikaya’dan İstanbul Havalimanı paylaşımı

İstanbul Havalimanı uluslararası alanda en önemli havacılık kuruluşlarından Skytrax'in değerlendirmesine göre '5 Yıldızlı Havalimanı' ödülüne layık görüldü. Aynı zamanda Kovid-19 salgınına karşı aldığı önlemler sayesinde '5 Yıldızlı Kovid-19 Önlemli Havalimanı' ödülünün de sahibi olarak her iki ödülü aynı anda alan dünyadaki iki havalimanından biri oldu.





"İSTANBULHAVALİMANI'NIN KALİTESİNİ BİR KEZ DAHA TESCİLLEDİ"

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla uluslararası alanda iki ödül birden elde İstanbul Havalimanı için tebrik mesajı yayınladı. Vali Yerlikaya paylaşımında, "İstanbul Havalimanı bizi gururlandırmaya devam ediyor. Uluslararası havacılık kuruluşu Skytrax ''5 Yıldızlı Havalimanı'' ve ''5 Yıldızlı Covid-19 Önlemli Havalimanı'' ödülleri ile İstanbul Havalimanı'nın kalitesini bir kez daha tescilledi. Tebrikler İGA" değerlendirmesinde bulundu.

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, havacılığa ilişkin uluslararası değerlendirme kuruluşu Skytrax tarafından '5 Yıldızlı Havalimanı' ödülüne layık görülen İstanbul Havalimanı için tebrik paylaşımında bulundu.