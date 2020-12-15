ABD’nin hakkında yaptırım kararı aldığı Savunma Sanayii Başkanı Demir’den A Haber’de flaş açıklamalar

A Haber'e konuk olan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ABD'nin aldığı kararı beklediklerini kaydetti ve bu durumun Türkiye'nin yerli savunmadaki inkişafı olacağını belirtti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklamaları şu şekilde:

Savunma sanayimizin tam bağımsız bir savunma sanayii olması yönündeki çalışmalarımızı daha da azimle yapmamızı sağlayacak bir çalışma oldu. Beklenmeyen bir şey değildi, birkaç senedir zaten gündemde olan, çeşitli görüşmelerde dillendirilen beklediğimiz bir gelişmeydi. Bizim için çok fazla değişen bir şey olmadı. Bu kararla beraber tüm sektörle beraber daha kararlı, daha azimli, daha şuurlu bir şekilde yolumuza devam edeceğiz.

''ŞAHSIMI ETKİLEYECEK HİÇBİR ŞEY YOK''

Şahsımı etkileyecek hiçbir şey yok bu kararla beraber, benim hayatımı etkileyecek hiçbir konu olduğunu sanmıyorum.

''KARARLILIĞIMIZ ARTTI''

Geliştirilen belirli tavırlar ve kısıtlamalar vardı bu da bizim kararlılığımızı artırmış ve az önce de altını çizdiğim gibi tam bağımsız savunma sanayii kuruldu. O yönde çalışmalar zaten devam ediyordu, bütün bir sektör açısından tekrar bir hatırlatma, tekrar bir kararlılık ve azim yenilemesi oldu diyebiliriz. Bu bizim hızımızı, arzumuzu ve kararlılığımızı artırmaktan başka bir işe yaramayacaktır ve sürekli olarak muhataplarımızla, dostluk ve müttefiklik ilişkileri bazında; ilişki kurmaya sürekli önem veren bir tavır içinde olduk, olmaya da devam ettik.

''ZATEN GÜLLÜK GÜLİSTANLIK BİR İLİŞKİMİZ YOKTU''

Şu anda savunma sanayii konularında bizim zaten güllük gülistanlık bir ilişkimiz yoktu. Uzunca bir süredir çeşitli seviyelerde resmen olmasa bile geciktirme yönüyle, kısıtlama yönüyle engellerle karşılaşabiliyorduk. Ama bu bir işaret fişeği, tekrar bir hatırlatma oldu. Başkanımız olsun, savunma sektörünün genelindeki bütün oyuncular olsun, çalışanlarımız, mühendislerimiz, yöneticilerimiz bir kere daha gördüler ki biz bu konuda tam bağımsız olma hedefine hızla ve kararlılıkla yürümeliyiz. Bu bizim için tekrar bir hatırlatma oldu.

''F-35'İ ETKİLEMEZ''

Projelerimiz hızla kesintisiz devam edecek. Bu konuda bir endişe olmasın. F-35 konusunda da zaten süreç belliydi, belli kararlar verilmişti. Biz bu noktadan sonra tek taraflı ve haksız alınan bu kararla ilgili hukuki zeminde girişimlerimizi yapıyoruz. Son durumun F-35'i etkilemesi gibi bir şey yok.