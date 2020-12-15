Türkiye-ABD ilişkisinde yeni dönem! İlk kez NATO ülkesine CAATSA yaptırımı

CAATSA'NIN İKİNCİL YAPTIRIMLARI İLK KEZ VE BİR NATO MÜTTEFİKİNE UYGULANDI

Bu yasa sadece Türkiye için değil başta Almanya ve Avusturya olmak üzere Rusya ile enerji boru hatları konusunda iş birliği yapan Avrupa ülkeleri için de risk teşkil ediyor.

Rusya'dan 5,48 milyar dolarlık S-400 anlaşması yapan Hindistan ve Moskova ile savunma iş birliği yapan Endonezya da CAATSA yaptırımlarına maruz kalması beklenen ülkeler listesinde.

Ancak CAATSA kapsamındaki bu yaptırımlar ilk kez uygulanmasının yanı sıra bir NATO müttefiki olan Türkiye'ye uygulanmasıyla tarihe geçti.