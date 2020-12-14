Rusya'dan ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı skandal yaptırım kararıyla ilgili açıklama

ABD'nin yaptırımları "hoyrat" bir şekilde kullandığına işaret eden Lavrov, "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür. Elbette bu yaklaşım, askeri-teknik iş birliği de dahil olmak üzere, uluslararası arenada sorumlu bir katılımcı olan ABD'nin güvenilirliğine katkı sağlamıyor." diye konuştu.