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Rusya'dan ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı skandal yaptırım kararıyla ilgili açıklama

'nin 'ye karşı aldığı skandal yaptırım kararının ardından açıklamalarda bulunan : "ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.12.2020 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020
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Rusya'dan ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı skandal yaptırım kararıyla ilgili açıklama

Lavrov, resmi temaslar için bulunduğu Bosna Hersek'te basın toplantısı düzenledi.

'nin yaptırımları "hoyrat" bir şekilde kullandığına işaret eden Lavrov, "ABD'nin 'ye yaptırım uygulaması, uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür. Elbette bu yaklaşım, askeri-teknik iş birliği de dahil olmak üzere, uluslararası arenada sorumlu bir katılımcı olan ABD'nin güvenilirliğine katkı sağlamıyor." diye konuştu.

ABD'NİN YAPTIRIM KARARI

ABD, Rusya'dan S-400 sistemlerinin alımı nedeniyle Türkiye'ye bazı yaptırımlar uygulama kararı aldı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı da karara tepki göstererek, "ABD'yi (Türkiye'ye yönelik) bu haksız yaptırım kararını gözden geçirmeye ve vahim yanlıştan geri dönmeye davet ediyoruz." açıklamasında bulundu.

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