KPSS 2020/14 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen KPSS atamalarında heyecan sürüyor. Geçtğimiz günlerde Sağlık Bakanlığı'na yapılacak 12 bin personel ataması için KPSS 2020/14 tercihleri alındı. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans KPSS puanlarına göre yapılan tercih işlemlerinin detayları merak ediliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı atamaları ne oldu? ÖSYM KPSS 2020/14 sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

KPSS 2020/14 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

01-07 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen tercihlerin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.