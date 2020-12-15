Ankara-Niğde Otoyolu'nun tamamı yarın hizmete girecek! Edirne'den Şanlıurfa'ya köprü görevi üstlenecek

- ULAŞIMDAN SANAYİYE, TİCARETTEN TURİZME KADAR KOLAYLIK

Edirne'den başlayarak, İstanbul ve Ankara üzerinden Güneydoğu'ya kadar uzanan otoyolun kesintisiz sağlanmasında önem arz eden ve 275 kilometre ana gövde, 55 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 330 kilometre uzunluğunda olan Ankara-Niğde Otoyolu, uluslararası erişimin yanı sıra ticari ve turistik ulaşımı da kesintisiz hale getirecek.