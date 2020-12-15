Son dakika: İran'dan ABD'nin Türkiye'ye yaptırımlarına tepki

Rusya'nın ardından İran da ABD'nin Türkiye'ye uyguladığı haksız yaptırımlara tepki gösterdi.

İRAN'DAN SERT TEPKİ

ABD'nin Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemi nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı hukuksuz yaptırımlara tepkiler artıyor.

ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası olan CAATSA kapsamında alınan yaptırım kararı ile ilgili bugün kritik bir açıklama da doğudaki sınır komşumuz İran'dan geldi.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD'nin Türkiye'ye yönelik tek taraflı yaptırımlarını şiddetle kınadıklarını belirtti.