ABD'li çift pandemi sürecini güvenli gördükleri Türkiye'de geçirecek

ABD'de yaşayan Jemal Ali (64) ve Jemile Yusuf (54) çifti, koronavirüs salgınının ülkelerinde de yayılmasıyla birlikte bu dönemi Türkiye'de geçirmek için Antalya'nın Alanya ilçesindeki evlerine geldi. Ancak bir süre sonra koronavirüse yakalanıp hastalığı yenen çift, sağlıkçıların gösterdiği ilgiden memnun kaldı. ABD'ye dönmeyi düşünmeyen çift, "Türkiye daha güvenli ve kurallar daha sıkı" dedi.

Washington Eyaleti'ne bağlı Seattle kentinde yaşayan, aslen Eritreli olan ABD vatandaşı Jemal Ali ve eşi Jemile Yusuf, İstanbul ve Yalova Çınarcık'taki evlerinin ardından yaklaşık 3 yıl önce Alanya'dan da bir ev satın aldı. Yıl boyunca dünyanın birçok ülkesine giderek emekliliğin tadını çıkaran çift, belirli aralıklarla da Türkiye'ye gelerek tatil yapıp, ülkeyi gezdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının ABD'de de yayılmaya başlamasıyla birlikte çift bu yıl temmuz ayında Türkiye'ye geldi ancak ülkelerine dönmedi. ABD'de salgının etkisini azaltmasını bekleyen çift, Türkiye'nin aldığı koronavirüs önlemlerinden de memnun olduklarını söyledi.