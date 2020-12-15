VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından ger yıl ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine burs veriliyor. Eğitim öğretim dönemi boyunca verilen burs imkanından faydalanmak isteyen üniversite öğrencileri 15-30 Ekim tarihlerinde başvurularını gerçekleştirdiler. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Bilindiği üzere değerlendirmelere, KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından başlanacağı bildirilmişti. Gözler VGM'den gelecek açıklamalara çevrildi. Peki, VGM burs sonuçları bu hafta açıklanacak mı? 2020 VGM üniversite burs sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı. VGM tarafından yapılan son açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." denilmişti.

2019 yılında VGM yükseköğrenim başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, 2020 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.