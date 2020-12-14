Valilikler 6 il için koronavirüs tedbirleri uyarısında bulundu! İşte koronavirüs tedbirleri...

Diğer taraftan İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, müdürlük bünyesinde Kovid-19 ile mücadele eden ekiplerin saha fotoğraflarına yer verildi.

Paylaşımda, "Çağrı merkezimiz, numune transfer ekiplerimiz, PCR test laboratuvarımız, filyasyon ekiplerimiz, hastane acillerimiz, servislerimiz ve yoğun bakımlarımız, Kovid koordinasyon merkezimiz, bulaşıcı hastalık birimlerimiz, evde sağlık ve 112 ekiplerimiz, aile sağlığı merkezlerimiz, eczanelerimiz ile Kovid-19'la mücadeleyi fedakarca yürüten sağlıkçılarımız 7/24 Bolu'da görev başında." ifadesine yer verildi.