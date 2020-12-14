İngiltere ve ABD’den aşıda alerjen uyarısı! Koronavirüs aşısı alerjisi olan hastayı nasıl etkiler?

İngiltere ve ABD'den alerjisi olanlara koronavirüs aşısı uyarısı geldi. Koronavirüs aşısı alerjisi olan hastayı nasıl etkiler? Ulusal alerji ve klinik immünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Enis Şekerel A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunu.

İngiltere ve ABD'den alerjisi olanlara koronavirüs aşısı uyarısı geldi. Koronavirüs aşısı alerjisi olan hastayı nasıl etkiler? Ulusal alerji ve klinik immünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Enis Şekerel A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunu.

"HENÜZ İSPATLANMADI"

Şekerel, "Toplumun yüzde 35'i yaklaşık olarak alerjik. Özellikle ağır alerjik olanların şimdilik birazcık durması gerektiğini söylüyoruz. Bir takım spekülasyonlar var ama henüz ispatlanmadı. O yüzden biraz önümüzü görelim onsan sonra onları aşılayalım diye bir düşünce hakim şu anda." ifadelerini kullandı.