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İngiltere ve ABD’den aşıda alerjen uyarısı! Koronavirüs aşısı alerjisi olan hastayı nasıl etkiler?

A Haber
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Giriş: 14.12.2020 14:13
Güncelleme:14.12.2020 14:13
İngiltere ve ABD'den alerjisi olanlara koronavirüs aşısı uyarısı geldi. Koronavirüs aşısı alerjisi olan hastayı nasıl etkiler? Ulusal alerji ve klinik immünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Enis Şekerel A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunu.

İngiltere ve ABD'den alerjisi olanlara koronavirüs aşısı uyarısı geldi. Koronavirüs aşısı alerjisi olan hastayı nasıl etkiler? Ulusal alerji ve klinik immünoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Bülent Enis Şekerel A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunu.

"HENÜZ İSPATLANMADI"

Şekerel, "Toplumun yüzde 35'i yaklaşık olarak alerjik. Özellikle ağır alerjik olanların şimdilik birazcık durması gerektiğini söylüyoruz. Bir takım spekülasyonlar var ama henüz ispatlanmadı. O yüzden biraz önümüzü görelim onsan sonra onları aşılayalım diye bir düşünce hakim şu anda." ifadelerini kullandı.

Son dakika: Çin aşısının yan etkisi oldu mu? Aşı gönüllüsü olan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan A Haber’e anlattı SON DAKİKA: ÇİN AŞISININ YAN ETKİSİ OLDU MU? AŞI GÖNÜLLÜSÜ OLAN AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. ÖZLENEN ÖZKAN A HABER'E ANLATTI

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