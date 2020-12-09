Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İBB Sözcüsü Murat Ongun’un ‘otobüs sayısı azalmadı’ iddiasına vatandaşlar inanmadı! İBB Sözcüsü Murat Ongun’un ‘otobüs sayısı azalmadı’ iddiasına vatandaşlar inanmadı! İBB Sözcüsü Murat Ongun; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaşımda bulundu ve "İBB'nin seferdeki otobüs sayısını azalttığı iddiası külliyen yalandır. Yolcu sayısı yarı yarıya azalmasına rağmen tüm otobüslerimiz seferdedir, Covid-19 tedavisi gören şoförlerimizin dışında tüm çalışanlarımız da görev başındadır. Geçen yılki ve şu anki veriler tablodadır" iddiasında bulundu. Murat Ongun'un, pandemi döneminde otobüs sayısının azalmadığını iddia etmesi vatandaşlar tarafından inandırıcı bulunmadı. Giriş Tarihi: 09.12.2020 21:04 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 21:11
Murat Ongun; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaşımda bulundu ve "İBB'nin seferdeki otobüs sayısını azalttığı iddiası külliyen yalandır. Yolcu sayısı yarı yarıya azalmasına rağmen tüm otobüslerimiz seferdedir, Covid-19 tedavisi gören şoförlerimizin dışında tüm çalışanlarımız da görev başındadır. Geçen yılki ve şu anki veriler tablodadır" iddiasında bulundu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ongun; söz konusu paylaşımında veriler de yer aldı.
Vatandaşlar; Murat Ongun'un söz konusu paylaşımına tepki gösterdi, verilerin doğru olmadığını ve pandemi döneminde toplu taşımada sorun yaşadıklarını açıkladı. Vatandaşlar, otobüslerin azaltıldığı ve seferlerin iptal edildiği ifade ettiler.
İBB Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşıma yapılan yorumlar şöyle: ÖNDER: "17K HATTINI İPTAL ETTİNİZ" Beytullah Önder: "17K hattını iptal ettiniz maalesef. Önce hafta sonu kaldırdınız sonra da tamamen iptal ettiniz. Yalansa çıkın yalan deyin. Oy verdim diye körü körüne savunamam, var olan bir hattı bu pandemi döneminde iptal etmeniz saçmalık." ŞAHİN: "(MURAT ONGUN) YALAN SÖYLÜYORSUN" Hasbi Şahin: "(Murat Ongun) Yalan söylüyorsun. Yeşilpınar-Şişli 49 Y hattı her gün sabah saatlerinde 1 saat içinde 4 sefer varken, saat 10:00'a kadar 2'ye diğer saatlerde 1 sefere düşürüldü. Sebep? Metro gelmesi mi? Ama güzergâhlar farklı nasıl olacak?" "91O HATTI MAALESEF KALDIRILDI Atilla Sertbakan: "91O hattı maalesef kaldırıldı; tatminkar bir yanıt da alamıyoruz bu konuda!"