İBB Sözcüsü Murat Ongun’un ‘otobüs sayısı azalmadı’ iddiasına vatandaşlar inanmadı!

İBB Sözcüsü Murat Ongun; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından paylaşımda bulundu ve "İBB'nin seferdeki otobüs sayısını azalttığı iddiası külliyen yalandır. Yolcu sayısı yarı yarıya azalmasına rağmen tüm otobüslerimiz seferdedir, Covid-19 tedavisi gören şoförlerimizin dışında tüm çalışanlarımız da görev başındadır. Geçen yılki ve şu anki veriler tablodadır" iddiasında bulundu. Murat Ongun'un, pandemi döneminde otobüs sayısının azalmadığını iddia etmesi vatandaşlar tarafından inandırıcı bulunmadı.