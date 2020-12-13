Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yağmur müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, meteorolojik kuraklık hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli, önümüzdeki günlerde mevsim normallerine dönüleceğini işaret etti. Kanal7'de konuşan Bakan Pakdemirli, "Önümüzdeki 50 yıl çok dikkatli olmamız gerekiyor. Son 2 yıldır meteorolojik kuraklık var. Yağışlar normallere yüzde 50 geriden geliyor. Güzel haberler de geliyor. Önümüzdeki dönemde mevsim normallerine döneceğiz ve yağışlar başlayacak. Türkiye genelinde önemli bir su kesintisi olmayacak." ifadelerine yer verdi.

ÜRETİM NASIL GİDİYOR?

Türkiye'nin çok önemli tarım ve gıda kapasitesi var. Dünyada ilk 10 içerisindeyiz. Avrupa'da birinci sıradayız. Pandemi sürecinde tarım alanındaki paydaşlara üretim bazında kolaylıklar sağlayıp destek verdik. Kısıtlama dönemlerinde ise muaf tuttuk.

Belli başlı ürünlerde ihracat yasağı şuan için gündemde değil. Türkiye'nin depolarındaki stok vatandaşın ihtiyacını karşılayabiliyor mu önemli olan bu. Pandemi döneminde öncelik Türkiye'nin ihtiyacıdır. Tüm dünya bunu uyguluyor.

Türkiye ihracatının önemli bir bölümünü tarımdan sağlıyor. 18 küsür milyar dolar satışımız var. 13 milyar dolar ithalatımız var. Türkiye günden güne rekabetçiliği de artırıyor. GDO'lu ürünler olmadığı için de çok daha iyi pazarlıyor olmamız gerekiyor.

ÇİFTÇİLERİN BİR DERDİ VARSA BİZİM DE VAR

Siyasete çok alet edilen bir konu. Nasıl ordumuzu, polisimizi ağzımıza almıyorsak. Ormancımızı da ağzımıza almamamız gerekiyor. Bazen öyle yalanlar atılıyor ki ben bunun neresini düzelteyim diyorsunuz. Son derece eleştiriye açığız. Milletvekilleri arayarak iletişim halinde oluyoruz. Kendilerine anlatıyoruz neyin ne olduğunu.

Çiftçilerin bir derdi varsa bizim de var.