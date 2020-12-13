13 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yağmur müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yağmur müjdesi

Türkiye'deki meteorolojik hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı , müjdeli haberi verdi. Yağmurların başladığını belirten , "Önümüzdeki dönemde mevsim normallerine döneceğiz ve yağışlar başlayacak." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.12.2020 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
ABONE OL
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den yağmur müjdesi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, meteorolojik kuraklık hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Pakdemirli, önümüzdeki günlerde mevsim normallerine dönüleceğini işaret etti. Kanal7'de konuşan Bakan Pakdemirli, "Önümüzdeki 50 yıl çok dikkatli olmamız gerekiyor. Son 2 yıldır meteorolojik kuraklık var. Yağışlar normallere yüzde 50 geriden geliyor. Güzel haberler de geliyor. Önümüzdeki dönemde mevsim normallerine döneceğiz ve yağışlar başlayacak. Türkiye genelinde önemli bir su kesintisi olmayacak." ifadelerine yer verdi.

ÜRETİM NASIL GİDİYOR?

Türkiye'nin çok önemli tarım ve gıda kapasitesi var. Dünyada ilk 10 içerisindeyiz. Avrupa'da birinci sıradayız. Pandemi sürecinde tarım alanındaki paydaşlara üretim bazında kolaylıklar sağlayıp destek verdik. Kısıtlama dönemlerinde ise muaf tuttuk.

Belli başlı ürünlerde ihracat yasağı şuan için gündemde değil. Türkiye'nin depolarındaki stok vatandaşın ihtiyacını karşılayabiliyor mu önemli olan bu. Pandemi döneminde öncelik Türkiye'nin ihtiyacıdır. Tüm dünya bunu uyguluyor.

Türkiye ihracatının önemli bir bölümünü tarımdan sağlıyor. 18 küsür milyar dolar satışımız var. 13 milyar dolar ithalatımız var. Türkiye günden güne rekabetçiliği de artırıyor. GDO'lu ürünler olmadığı için de çok daha iyi pazarlıyor olmamız gerekiyor.

ÇİFTÇİLERİN BİR DERDİ VARSA BİZİM DE VAR

Siyasete çok alet edilen bir konu. Nasıl ordumuzu, polisimizi ağzımıza almıyorsak. Ormancımızı da ağzımıza almamamız gerekiyor. Bazen öyle yalanlar atılıyor ki ben bunun neresini düzelteyim diyorsunuz. Son derece eleştiriye açığız. Milletvekilleri arayarak iletişim halinde oluyoruz. Kendilerine anlatıyoruz neyin ne olduğunu.

Çiftçilerin bir derdi varsa bizim de var.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Sinop’ta sosyal mesafeli yağmur duası SİNOP'TA SOSYAL MESAFELİ YAĞMUR DUASI
Son dakika | 81 il yağmur için kaldırdı ellerini! SON DAKİKA | 81 İL YAĞMUR İÇİN KALDIRDI ELLERİNİ!
Diyanet açıkladı! Yağmur duası nasıl yapılır? Yağmur duası Arapça ve Türkçe okunuşu nasıl? İşte yağmur duası metni DİYANET AÇIKLADI! YAĞMUR DUASI NASIL YAPILIR? YAĞMUR DUASI ARAPÇA VE TÜRKÇE OKUNUŞU NASIL? İŞTE YAĞMUR DUASI METNİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA