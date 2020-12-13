A400M retrofit faaliyetleri Türkiye'de yapılacak! İspanya'dan sonra bir ilk
Milli Savunma Bakanlığı, A400M retrofit faaliyetlerinin İspanya dışında Kayseri'de yapılmasının planlandığını açıkladı. Kayseri'deki fabrikada bakımı yapılan A400M retrofit için bir adım daha atıldı. İşte A400M projesinin detayları.
Türkiye, savunma sanayii projelerinde bir ilke daha imza atıyor. A400M retrofit faaliyetleri hakkında açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'yi işaret etti.
Projede öncelikli olarak Tük Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan dokuz adet A400M uçağının, müteakiben diğer kullanıcı ülkelere ait uçakların retrofit faaliyetlerini yapabilecek imkân ve kabiliyete ulaşılabilecektir.
İlk uçağın retrofit faaliyetine önümüzdeki günlerde başlanması ve faaliyetin Temmuz 2021 ayı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
BAKIMLARI KAYSERİ'DE YAPILIYOR
Türkiye'nin üretim ortağı olduğu "yeni nesil nakliye uçağı" A400M'lerin hafif ve ağır bakımlarının yapıldığı Kayseri'de, "retrofit" adı verilen versiyon yükseltme işlemi de gerçekleştirilecek. Türk Silahlı Kuvvetlerinin taktik ve ulaştırma kabiliyetlerini artıran ve "Koca Yusuf" olarak bilinen A400M nakliye uçaklarının bakımı, Airbus tesisleri dışında sadece Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde daha kısa sürede ve daha az maliyetle yapılıyor.
Kayseri 12. Hava Ulaştırma Üs Komutanlığı'nda konuşlandırılan ve Hava Kuvvetleri'nin gücüne güç katan "uçan kale"lerin bakımlarını yapabilme kabiliyetine sahip olan fabrika, yıl sonu itibariyle retrofit (bakım-onarım-iyileştirme) işlemini de hem Türkiye envanterindeki hem de dünyadaki diğer A400M'lere yine Airbus dışında uygulayabilen tek ülke olacak.
Türk mühendislerinin tasarım ve imalatına katıldığı ilk uluslararas�� uçak projesi olan A400M'lerin hafif ve ağır bakımlarının yanında retrofit işlemlerinin de Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde uygulanacak olmasının hem ülkenin dünya havacılık bakım onarım sektöründe tanınırlığının artırmasına hem de ülke ekonomisine çok ciddi katkı sağlaması bekleniyor.
BAKIMLAR DAHA KISA SÜREDE YAPILIYOR
A400M'nin Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülke tarafından ortak yapılan bir stratejik ulaştırma uçağı olduğu vurgulanırken şunlara dikkat çekildi;
"Bu uçak Türkiye de dahil olmak üzere 8 ülkede görev almaktadır. Türkiye bu projede toplam 10 uçağı tedarik etmiş bulunmaktadır. Bugüne kadar 9 uçak envanterimize girmiş, 10. uçağın ise 2022 yılında envanterimize girmesi planlanmaktadır. Bu 9 uçağın sadece tedarik edilmesi değil, bakım ve idame işletmeleri de bizler, yani 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde envanterimizde olan 9 uçağın, CL yani hafif bakımları, CH ağır bakımları yapılmaktadır.
Şu an burada gördüğünüz C2L bakımı yani bu uçağın hafif bakımıdır. Bu uçaktan önce bir tane uçağın Airbus üretici firma haricinde ilk defa ağır bakımı da yapılmıştır. Bu, Airbus haricinde ilk defa yapılan ağır bakımdır. Airbus tarafından 6 ayda yapılan hafif bakımları Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından 3 ayda tamamlanmıştır. A400M uçaklarının bakım kabiliyetinin 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğüne kazandırılması sonucunda hem uçakların bakım süreleri kısalmış hem de bakımın daha ekonomik yapılması sağlanmıştır."