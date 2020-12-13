A400M retrofit faaliyetleri Türkiye'de yapılacak! İspanya'dan sonra bir ilk

BAKIMLAR DAHA KISA SÜREDE YAPILIYOR

A400M'nin Türkiye'nin de dahil olduğu 8 ülke tarafından ortak yapılan bir stratejik ulaştırma uçağı olduğu vurgulanırken şunlara dikkat çekildi;

"Bu uçak Türkiye de dahil olmak üzere 8 ülkede görev almaktadır. Türkiye bu projede toplam 10 uçağı tedarik etmiş bulunmaktadır. Bugüne kadar 9 uçak envanterimize girmiş, 10. uçağın ise 2022 yılında envanterimize girmesi planlanmaktadır. Bu 9 uçağın sadece tedarik edilmesi değil, bakım ve idame işletmeleri de bizler, yani 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde envanterimizde olan 9 uçağın, CL yani hafif bakımları, CH ağır bakımları yapılmaktadır.