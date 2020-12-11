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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Diyanet açıkladı! Yağmur duası nasıl yapılır? Yağmur duası Arapça ve Türkçe okunuşu nasıl? İşte yağmur duası metni Diyanet açıkladı! Yağmur duası nasıl yapılır? Yağmur duası Arapça ve Türkçe okunuşu nasıl? İşte yağmur duası metni
Yağmur duası nasıl yapılır? Son dönemde ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle bugün cuma namazı sonrası bütün camilerde yağmur duası yapılacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yağmur duası ile ilgili detaylar paylaşıldı. Cuma namazının farzından sonra edilecek yağmur duası ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yağmur duası nasıl yapılır? Yağmur duası Arapça ve Türkçe okunuşu nasıl? İşte yağmur duası metni...
Giriş Tarihi: 11.12.2020 10:47 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 11:00
Yağmur duası yapılışı, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Uzmanlar, Türkiye'nin konumu nedeniyle yarı-kurak bir iklime sahip olduğunu ve çeşitli aralıklarla şiddetli kuraklık yaşayabildiğini dile getiriyor. Bugün cuma namazının farzından sonra yağmur duası edilecek. Peki, yağmur duası nasıl yapılır? Yağmur duası Arapça ve Türkçe okunuşu nasıl? İşte Diyanet'in İlmihal-1 "İman ve İbadetler" kitabında yer alan bilgilere göre, yağmur duası hakkında merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR YAĞMUR DUASI NEDİR?
Bir bölgede kuraklık olması durumunda o bölge sakinlerinin mümkünse topluca bölge dışına, a��ık bir alana çıkıp tövbe istiğfardan sonra Cenâb-ı Allah'tan bolluk ve berekete vesile olacak yağmur göndermesini istemeleri, bunun için dua etmeleri, yalvarıp yakarmaları sünnettir. Bu duaya "istiska duası" denir ki, su isteme, yağmur isteme anlamına gelir.
YAĞMUR DUASI NASIL YAPILIR?
Yağmur duasına çıkıldığında duadan önce iki rek'at namaz kılınabilir.
Rivayet edildiğine göre Peygamberimiz bir cuma günü hutbe okurken bir adam gelip, -
"Ey Allah'ın elçisi! Hayvanlar telef oldu, dua et de Allah bize yağmur versin!" demiş, Peygamberimiz de bunun üzerine ellerini kaldırarak, "Allahümme, eskınâ! Allahümme, eskınâ!" (Ey Allahım! Bize su ver, yağmur ver)" diye dua etmiş ve bu duanın ardından gökte hiçbir yağmur belirtisi yokken birden bulutlar görünmüş ve ardından yağmur yağmaya başlamıştı. Bu durum bir hafta sürdü.
Ertesi cuma bir adam gelerek
"Ey Allah'ın elçisi, yağmur sebebiyle, mallarımız telef oldu, yollarımız kapandı. Allah'a dua etseniz de şu yağmuru durdursa!" dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz, "Allahümme havâleynâ velâ aleynâ. Allâhümme! ale'l-âkâm ve'd-dırâb ve butîni'l-evdiye ve menâbiti'ş-şecer" (Allahım! Üzerimize değil, çevremize; Allahım, dağlara, tepelere, vadilerin içlerine ve ağaç biten yerlere) diye dua etti ve yağmur hemen kesildi (Buhârî, "İstiska", 6; Müslim, "İstiska", 2, 8).
Bazı rivayetlerde, yağmur duasına çıkıldığında Peygamberimiz'in iki rek'at namaz kıldırdığı, namazda açıktan okuduğu, namazdan sonra ridâsını çıkarıp ters çevirerek giydiği ve kıbleye dönüp ellerini omuz hizasına kadar kaldırarak dua ettiği belirtilmiştir (Müslim, "İstiska", 1). Yağmur duası, sulamak ve bol yağmur almak için başka tedbirler almaya engel değildir; müminler hem tabii ve teknik tedbirleri alır, hem de her şey iradesine bağlı bulunan Rablerine dua ederler.