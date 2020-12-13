Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de 8 il için müjdeli haberi verdi! Koronavirüs...

8 İLE MÜJDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de verdiği haberde 6 ile müjde niteliğinde bilgiler aktardı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yapılan son sağlık yatırımlarını anlatarak Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa şehir hastaneleri dışında da yeni adımlar atılacağını bildiridi. Koca Batman, Kars, Muş, Siirt, Bingöl ve Şırnak'ta 500 yataklı hastaneleri 2023 yılında tamamlayacaklarını, bu bölgedeki yatak sayısının 13 bin 725 olacağını bildirdi. Koca her dakika takip ettiğini belirttiği çalışmalara ilişkin sözlerine şöyle devam etti; "Samsun, Aydın ve Trabzon'daki üç şehir hastanemizin ihale süreçleri genel bütçeden tamamlanmış olup inşaat çalışmasına başlanmaktadır. Ordu, Denizli, Sakarya, Diyarbakır ve Antalya; Rize ve 750 yataklı Mardin şehir hastanelerimizin ihalelerini de sırayla yaparak 2023 yılından önce hizmete almayı planlıyoruz"