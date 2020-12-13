AŞI İLE SALGINA NOKTA KONABİLİR

Bir aşı için yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğu belirtildi, diğeri de yüzde 95'in üzerinde. Gerçekten böyleyse iki aşı için de oldukça etkili olduklarını söyleyebiliriz. Yenilikçi tedavi yöntemi aşı çıkana kadar bir köprü görevi görebilir. Bunun sonrasında aşıyla buna bir nokta konulabilir.