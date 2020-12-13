Son dakika: İtalyan Başhekim Prof. Dr. Francesco Vaia A Haber'e konuştu! Türkiye'nin sağlık sistemine övgü: Hükümet büyük destek verdi
Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken herkesin gözü kulağı aşılarda. Bilim insanları ise "yüzyılın salgınları" arasına giren koronavirüsü ve geliştirilen aşıları tartışmaya devam ediyor. Peki aşı virüsle mücadelede etkili olacak mı? İtalya'nın en önemli hekimlerinden Roma'daki bulaşıcı hastalıklar kliniği Başhekimi Prof. Dr. Francesco Vaia konuya ilişkin A Haber'e çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte A Haber İtalya muhabiri Dündar Keşaplı'nın özel röportajı...
Koronavirüs dünya genelinde can almaya devam ederken herkesin gözü kulağı aşılarda. Bilim insanları ise "yüzyılın salgınları" arasına giren koronavirüsü ve geliştirilen aşıları tartışmaya devam ediyor. Peki aşı virüsle mücadelede etkili olacak mı? İtalya'nın en önemli hekimlerinden Roma'daki bulaşıcı hastalıklar kliniği Başhekimi Prof. Dr. Francesco Vaia konuya ilişkin A Haber'e çok önemli açıklamalarda bulundu. İşte A Haber İtalya muhabiri Dündar Keşaplı'nın özel röportajı..
AŞI TÜM DÜNYA İÇİN İYİ OLACAK
Aşı, bütün dünya için herkes için iyi olacak. Herkes bunun için mücadele ettiğinde bu pandeminin noktası da konmuş olur.
İtalya'da koronavirüs aşısı Ocak ayından itibaren uygulanmaya başlayacak. Ancak aşının güvenilirliği konusunda tereddütler de devam ediyor.
İtalya'nın önemli bilim insanlarından Prof. Dr. Francesco Vaia ise aşının virüse karşı etkili olduğunu düşünüyor.
AŞI İLE SALGINA NOKTA KONABİLİR
Bir aşı için yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğu belirtildi, diğeri de yüzde 95'in üzerinde. Gerçekten böyleyse iki aşı için de oldukça etkili olduklarını söyleyebiliriz. Yenilikçi tedavi yöntemi aşı çıkana kadar bir köprü görevi görebilir. Bunun sonrasında aşıyla buna bir nokta konulabilir.
AŞILAMADAN ÖNCE 3 TEMEL KURAL
Avrupalı, İtalyan, Türk, Dünya vatandaşı olarak hepimizin 3 temel kurala mutlaka ciddi ve sakin şekilde uymamız gerekiyor. Bu kurallara uymamız bizim kriz aşamasından çıkmamızı sağlayacak. Bunlardan ilki özellikle karşılıklıyken yüz yüze iletişimde mutlaka maske kullanımı, sık sık el yıkama ve mesafemize dikkat etmemiz gerekiyor bu dönemde.
Ayrıca bilim insanları da yenilikçi tedavi yöntemleri üzerinde çalışmaya devam etmeli.
Dr. Vaia, virüsle mücedelede sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği İtalya'ya oranla Türkiye'deki yüksek kaliteye vurgu yapıyor.
TÜRK SAĞLIK SİSTEMİ ÇOK İYİ MÜCADELE VERDİ
Duyduğum kadarıyla Türkiye'de meslektaşlarım yüksek sağlık kalite hizmetlerinde bu pandemiye yönelik ciddi şekilde çalışıyor. Bütün hükümetler bu konuyla ilgileniyor. Biz bilim insanları hepimiz evet beklenmedik bir zorlukla karşı karşıya kaldık ama Türkiye'de hükümetin de sağlık hizmetlerinin iyi çalışması için büyük destek verdiğini düşünüyorum. Türkiye'nin de diğer ülkelerle birlikte en kısa zamanda bu işten kurtulacağını düşünüyorum.