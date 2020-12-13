Son dakika | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan CHP'li vekilin iddiasına belgeli yanıt

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in test kitleriyle ilgili iddialarına belgelerle yanıt verdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde koronavirüsle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs vaka sayısının güncel seyrinden, son tedbirlere kadar çarpıcı detayları tablolar halinde aktaran Bakan Koca, 8 ile de müjdeli haberi verdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığının bütçesine dair açıklamalarda bulundu. Koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirleri değerlendiren Bakan Koca, DSÖ'nün Türkiye'nin ürettiği koronavirüs kitini listeye aldığını dile getirdi.

Bakan Koca ayrıca 8 şehir için de müjdeli haberi verdi.

KORONAVİRÜS SÜRECİNDE 5 AŞAMA BİRBİRİNE ENTEGRE EDİLDİ

Fahrettin Koca, laboratuvarlar ve filyasyon ekipleriyle güçlendirilen birinci basamak sağlık ağının gelişmiş bilişim altyapısıyla hastanelerle entegre çalışma imkanına kavuştuğunu vurgulayarak, şüpheli temastan izolasyona, erken tanıdan tedavi sürecine, HES kodu uygulamasından risk haritalarına kadar bütün sürecin en ince ayrıntısına kadar takip edildiğini belirtti.

TÜRKİYE'DE KULLANILAN 100 İLACIN 88'İ TÜRK MALI

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, toplum sağlığı açısından son derece önemli bir görevi yerine getirdiğini ve bu yıl içinde Uluslararası Uyumlaştırma Konseyi ve Uluslararası İlaç Denetim Birliği üyeliklerine kabul edilerek uluslararası tanınırlığa sahip bir otorite haline geldiğini ifade etti. Türkiye'nin ilaç konusunda önemli aşamalar kaydettiğini vurgulayan Koca, geçtiğimiz yılda tüketilen her 100 kutunun 88'inin Türkiye'de üretildiğini belirtti.

16 AŞI ÇALIŞMAMIZ VAR, İKİSİ İLK AŞAMAYI GEÇTİ: TARİH 25 ARALIK

Bakan Koca'nın açıklamaları içerisinde çarpıcı bilgiler yer aldı. Koca koronavirüs aşısına ilişkin olarak "Dünyaya paralel olarak ülkemizde de kovid-19 ile ilgili 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi, klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak insan denemelerine başlamıştır. Faz 2 çalışmasına ise 12 gün sonra 25 Aralık'ta başlanacaktır" dedi

NİSAN'DA DİREKT KULLANIM BAŞLAYACAK

Kendi aşı çalışmalarımız bir yana, dünyada etkisi ve güvenliği kanıtlanmış aşılara en erken sürede erişebilmenin gayreti içindeyiz. Yerli aşımızı da nisan ayında başarıyla yapacağımızı ümit ediyorum.

"GARANTİ SÖZ KONUSU DEĞİL!"

Bakan Koca, sağlıkta devrimi gerçekleştiren şehir hastaneleriyle ilgili gerçek dışı iddialara da ser şekilde karşılık verdi. Buralarda hasta sayısı garanti edildiği gibi iddialara cevap verene Koca "Daha önce de defalarca söylememe rağmen şehir hastanelerinde hasta garantisi verildiği iddiaları gerçek dışıdır. Ne acil hizmetlerinde ne poliklinik muayenelerinde ne ameliyatta ne de yatak doluluk oranında herhangi bir garanti söz konusu dahi değildir" dedi.

8 İLE MÜJDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de verdiği haberde 6 ile müjde niteliğinde bilgiler aktardı. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yapılan son sağlık yatırımlarını anlatarak Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa şehir hastaneleri dışında da yeni adımlar atılacağını bildiridi. Koca Batman, Kars, Muş, Siirt, Bingöl ve Şırnak'ta 500 yataklı hastaneleri 2023 yılında tamamlayacaklarını, bu bölgedeki yatak sayısının 13 bin 725 olacağını bildirdi. Koca her dakika takip ettiğini belirttiği çalışmalara ilişkin sözlerine şöyle devam etti; "Samsun, Aydın ve Trabzon'daki üç şehir hastanemizin ihale süreçleri genel bütçeden tamamlanmış olup inşaat çalışmasına başlanmaktadır. Ordu, Denizli, Sakarya, Diyarbakır ve Antalya; Rize ve 750 yataklı Mardin şehir hastanelerimizin ihalelerini de sırayla yaparak 2023 yılından önce hizmete almayı planlıyoruz"

DSÖ TÜRKİYE'NİN ÜRETTİĞİ KİTİ KABUL ETTİ

Türkiye'nin Kovid-19 sürecinde ürettiği kitlere değinen Koca, Dünya Sağlık Örgütü sitesinde kabul edilebilirliği olan 20 tane kit içerisinde Türkiye'nin ürettiği bir kitin de olduğunu söyledi. Koca, BM'ye üye bütün ülkelerin hiçbir sertifika istemeden bu kite ulaşabileceğine dikkati çekerek bu dönemde maske ve tulum gibi koruyucu malzemelerin üretim kapasitesinin artırıldığını, solunum cihazı üretildiğini, tedavide kullanılan bazı ilaçların yerli üretime geçilmesinin temin edildiğini aktardı.

CHP'Lİ VEKİLE SERT CEVAP: YÜZÜNÜ GÖRMEK İSTİYORUM

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in test kitleriyle ilgili iddialarına cevap veren Koca, "Bu iddialarda bulunan arkadaşımızın yüzünü görmek ve gözlerine bakarak anlatmak istiyorum." diyerek, şöyle devam etti: "8.75 dolar iken maliyetinin altına, 9,8 liraya inmiş oldu. 9,8 liraya inen bu kitten sonra firmayı çağırarak, 'daha önce alınmış olan 1,7 milyon kitin fiyatını 9,8 liraya çekeceksiniz' dedim. Ben bunu yaptım"

ORGAN NAKLİ ÇALIŞMASINDA REKOR

Koca, TBMM Genel Kurulundaki bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, kadavradan organ nakli konusunda iddialı bir düzeye ulaştıklarını söyledi, canlı donörden nakli teşvik kampanyalarıyla gönüllü bağışçı sayısının 600 bine ulaştığını bildirdi. Ulusal Kemik İliği Bankasının, TÜRKÖK'te 700 bin gönüllü bağışçıya ulaştığını dile getiren Koca, "Bugüne kadar 2 bin 314 hastaya nakil yaptık. Ülkede nakil olan hastaların kökhücrelerini kendi imkanlarıyla karşılama oranımız yüzde 88'e ulaştı." bilgisini paylaştı.

700 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI HİZMET VERİYOR

Birçok ülkeyle kıyaslandığında sağlık için ayırabildikleri kaynakların oldukça sınırlı olduğuna dikkati çeken Koca, şunları söyledi: "Türkiye'deki sağlık hizmetlerinin yürütülmesinde üniversiteler ve özel yatırımcıların rol aldığını dile getiren Koca, "Hizmetin büyük bir kısmı Bakanlığımız teşkilatınca yürütülüyor. 934'ü hastane, 8 bini aile sağlığı merkezi olmak üzere toplam 14 bini aşkın sağlık kuruluşumuzda 700 bine yakın sağlık çalışanımızla hizmet veriyoruz"

KİŞİ VE BÖLGE BAZINDA TAKİP

Türkiye'de Koronavirüsün görülmesi üzerine yoğun bir mücadele dönemine girdiklerini anımsatan Koca, testi pozitif çıkan hastalar ve temaslıların Halk Sağlığı Yönetim Sistemi ile merkezi olarak takip altına alındığını, Hayat Eve Sığar mobil uygulaması ve HES kodu ile kişiler ve bölgeler bazında risk takibi yapıldığını kaydetti.

130 BİN SAĞLIK ÇALIŞANI KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Kovid-19 pandemisine ilişkin bu süreçte sağlık görevlilerinin büyük bir fedakarlıkla çalıştığını vurgulayan Bakan Koca, şimdiye kadar 130 bine yakın sağlık çalışanının koronavirüse yakalandığını bildirdi. Bakan Koca, virüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının 'şehitlerimiz' diyerek andı.