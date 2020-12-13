İstihbarat raporları açıklandı! İşte Ermenistan Yunanistan FETÖ ve PKK'nın işbirliği...

A Haber Yurt Haberleri Müdürü Kerim Ulak Azerbaycan'da yaşanan son dakika gelişmelerinin detaylarını canlı yayında anlattı.

TÜRK BARIŞ GÜCÜ KUVVETLERİ KARABAĞ'DA GÖREVE BAŞLIYOR

Ulak, Ermenistan'ın güçlerinin ateşkesi ihlal ettiğini ve Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan güçlerine saldırı düzenlediğini ifade etti. Bu hain saldırıda 4 Azerbaycan askeri şehit düştü. Rus Barış Gücü Kuvvetleri yaşanan bu terör saldırısı sonrası ateşkesin ilk kez ihlal edildiğini duyurarak Ermenistan'ı uyardı.