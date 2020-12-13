13 Aralık 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İstihbarat raporları açıklandı! İşte Ermenistan Yunanistan FETÖ ve PKK'nın işbirliği...

İstihbarat raporları açıklandı! İşte Ermenistan Yunanistan FETÖ ve PKK'nın işbirliği...

'ın hazırladığı istihbarat raporunun detayları belli oldu. Raporda , , ve işbirliğini gözler önüne seren belgeler var. Raporun detaylarını A Haber Yurt Haberler Müdürü canlı yayında anlattı.

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.12.2020 Güncelleme Tarihi: 13.12.2020
ABONE OL

A Haber Yurt Haberleri Müdürü 'da yaşanan son dakika gelişmelerinin detaylarını canlı yayında anlattı.

TÜRK BARIŞ GÜCÜ KUVVETLERİ KARABAĞ'DA GÖREVE BAŞLIYOR

Ulak, 'ın güçlerinin ateşkesi ihlal ettiğini ve bölgesinde Azerbaycan güçlerine saldırı düzenlediğini ifade etti. Bu hain saldırıda 4 Azerbaycan askeri şehit düştü. Rus Barış Gücü Kuvvetleri yaşanan bu terör saldırısı sonrası ateşkesin ilk kez ihlal edildiğini duyurarak Ermenistan'ı uyardı.

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ise hain saldırı sonrası sert bir açıklama yaparak 'Ermeni saldırganlığı bölgede devam ederse, Ermenileri bölgede tamamen yok ederiz' dedi. Türk Barış Gücü Kuvvetleri ise yarın (14 Aralık 2020) görevine başlayacak ve Kuvvetleriyle birlikte bölgede ateşkesin devam etmesi konusunda görev yapacak.

Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletlere (BM) sunduğu 12 sayfalık Karabağ raporundaki PKK/YPG, FETÖ, Yunanistan ve Ermenistan detaylarını anlatan Kerim Ulak;

PKK İÇERİSİNDEN ERMENİ TABURU!

Raporda Ermenistan'ın terör örgütü /'ye askeri araç ve mühimmat yolladığı, teröristlere eğitim verdiği fotoğraflarla belgelendi. PKK/ YPG'nin arasında 300 kişilik sözde bir tabur kurduğu belgelendi.

800 TERÖRİST YUNAN UÇAKLARIYLA KARABAĞ'A TAŞINDI

PKK/YPG'li teröristler 7 Eylül tarihinde Yunan hava yollarına ait uçaklarla Türkiye'nin hava sahasına girmeden İran hava sahası üzerinden Ermenistan'a taşındı. 7-19 Eyül ve 8-13 Ekim tarihlerinde Yunan hava yolu şirket 4 sefer yaparak yaklaşık 800 YPG/PYD'li teröristi Karabağ'a taşıdığı raporda yer aldı. Karabağ'a getirilen PKK/YPG'li teröristlere Ermenistan'ın 600 dolar maaş verdiğini sağ olarak ele geçirilen Ermeni asker itiraf etmişti.

ERMENİSTAN FETÖ'CÜLERE KUCAK AÇTI

Raporda Ermenistan'ın FETÖ'cülere de kucak açtığı belgelendi. Gürcistan üzerinden Erivan'a getirilen 'cülere pasaport ve vize vererek Avrupa'ya gitmeleri sağlandı.

SON DAKİKA | İstihbarat raporları açıklandı! İşte Ermenistan Yunanistan FETÖ ve PKK'nın işbirliği... İSTİHBARAT RAPORLARI AÇIKLANDI! İŞTE ERMENİSTAN YUNANİSTAN FETÖ VE PKK'NIN İŞBİRLİĞİ...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA