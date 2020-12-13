İstihbarat raporları açıklandı! İşte Ermenistan Yunanistan FETÖ ve PKK'nın işbirliği...
Azerbaycan'ın hazırladığı istihbarat raporunun detayları belli oldu. Raporda Ermenistan, Yunanistan, FEtÖ ve PKK işbirliğini gözler önüne seren belgeler var. Raporun detaylarını A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak canlı yayında anlattı.
A Haber Yurt Haberleri Müdürü Kerim Ulak Azerbaycan'da yaşanan son dakika gelişmelerinin detaylarını canlı yayında anlattı.
TÜRK BARIŞ GÜCÜ KUVVETLERİ KARABAĞ'DA GÖREVE BAŞLIYOR
Ulak, Ermenistan'ın güçlerinin ateşkesi ihlal ettiğini ve Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan güçlerine saldırı düzenlediğini ifade etti. Bu hain saldırıda 4 Azerbaycan askeri şehit düştü. Rus Barış Gücü Kuvvetleri yaşanan bu terör saldırısı sonrası ateşkesin ilk kez ihlal edildiğini duyurarak Ermenistan'ı uyardı.
Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ise hain saldırı sonrası sert bir açıklama yaparak 'Ermeni saldırganlığı bölgede devam ederse, Ermenileri bölgede tamamen yok ederiz' dedi. Türk Barış Gücü Kuvvetleri ise yarın (14 Aralık 2020) görevine başlayacak ve Rus Barış Gücü Kuvvetleriyle birlikte bölgede ateşkesin devam etmesi konusunda görev yapacak.
Azerbaycan'ın Birleşmiş Milletlere (BM) sunduğu 12 sayfalık Karabağ raporundaki PKK/YPG, FETÖ, Yunanistan ve Ermenistan detaylarını anlatan Kerim Ulak;
PKK İÇERİSİNDEN ERMENİ TABURU!
Raporda Ermenistan'ın terör örgütü PKK/YPG'ye askeri araç ve mühimmat yolladığı, teröristlere eğitim verdiği fotoğraflarla belgelendi. PKK/ YPG'nin arasında 300 kişilik sözde bir tabur kurduğu belgelendi.
800 TERÖRİST YUNAN UÇAKLARIYLA KARABAĞ'A TAŞINDI
PKK/YPG'li teröristler 7 Eylül tarihinde Yunan hava yollarına ait uçaklarla Türkiye'nin hava sahasına girmeden İran hava sahası üzerinden Ermenistan'a taşındı. 7-19 Eyül ve 8-13 Ekim tarihlerinde Yunan hava yolu şirket 4 sefer yaparak yaklaşık 800 YPG/PYD'li teröristi Karabağ'a taşıdığı raporda yer aldı. Karabağ'a getirilen PKK/YPG'li teröristlere Ermenistan'ın 600 dolar maaş verdiğini sağ olarak ele geçirilen Ermeni asker itiraf etmişti.
ERMENİSTAN FETÖ'CÜLERE KUCAK AÇTI
Raporda Ermenistan'ın FETÖ'cülere de kucak açtığı belgelendi. Gürcistan üzerinden Erivan'a getirilen FETÖ'cülere pasaport ve vize vererek Avrupa'ya gitmeleri sağlandı.