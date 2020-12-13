

POLİKLİNİK VE ACİLLERDE YÜK AZALDI

Son kısıtlama İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde poliklinik ve acil servislerdeki yükü azaltırken, aynı olumlu sonucun önümüzdeki günlerde yoğun bakımlara da yansıması bekleniyor. Ayrıca plato çizen vaka artış hızının da aşağı doğru yöneldiği belirlendi.