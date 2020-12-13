Avrupalı gazetecilerden Türkiye'ye koronavirüsle mücadele övgüsü! Türkiye güvenilir ülke

Indira Hamzic de Türkiye'nin son derece güvenli bir ülke olduğunu belirterek "Türkiye'ye giriş yaptığınız andan itibaren bir turist olarak sağlığınız için her şeyin düşünüldüğünü görüyorsunuz. Öte yandan, sokağa çıkma yasağı başlamadan önce insanlar sokak hayvanlarını düşünüp, onlara su ve yiyecek bırakıyor." diye konuştu.