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Bir Türk çift daha adını tarihe yazdırdı! Koronavirüs test kiti yaptılar

Koronavirüs aşısını bulan Türk çift Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin ardından bir müjdeli haber de Serhat Pala ve Zeynep Ilgaz çiftinden geldi. Türkiye'yi bir kez daha gururlandıran bilim insanlarımız Serhat Pala ve Zeynep Ilgaz, geliştirdikleri ile dünya basınında gündem oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.12.2020
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Bir Türk çift daha adını tarihe yazdırdı! Koronavirüs test kiti yaptılar

Almanya'da koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech şirketinin kurucuları Uğur Şahin ve Özlem Türeci çifti ile gururlanan Türkiye'ye bir güzel haber de ABD'de yaşayan Serhat Pala ve Zeynep Ilgaz çiftinden geldi. Geliştirdikleri test kitleri dünyada milyonlarca satan çiftin evlerinin garajlarında kurdukları şirketleri, ABD'nin en büyük test laboratuvarlarından biri olan Clinical Reference Laboratory (CRL) tarafından satın alındı.

12 YIL ÖNCE KURULMUŞ

Hürriyet'in haberine göre Şirkette çalışmaya devam edecek olan çiftin yaklaşık 750 çalışanı bulunuyor. Pala çifti, Confirm BioSciences'ı San Diego Üniversitesi'nde yüksek lisans eğitimi aldıkları dönemde 2008 yılında kurmuştu. Başlangıçta finansman için bir kredi kartı kullanan çift, evlerinin garajlarında internet üzerinden ürün sattı. Daha sonra şirket, 2013 yılında en hızlı büyüyen özel firmalar listesine girdi.

DAKİKALAR İÇİNDE TEST

2019'da özel sermaye şirketi olan HCAP Partners'tan büyüme finansmanı yoluyla destek gelince, bir damla kanla 3 ila 10 dakikada korona antijen testi yapabilen bir kit geliştirdiler. Serhat Pala, Hürriyet'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"22 sene önce eşim Zeynep Ilgaz ile beraber iki Boğaziçi Üniversitesi ekonomi mezunu olarak üç bavul ve boş bir banka hesabı ile geldiğimiz Amerika'da, hayallerimizi hayata geçirme fırsatımız oldu. Kendimizi çok şanslı hissediyoruz."

İŞ HAYATINA GARAJDA ATILDILAR

Evlerinin garajında kurdukları TestCountry (Test Ülkesi) adlı şirket ile iş hayatına atılan çift, saç telinden uyuşturucu tespiti, DNA ve sperm sayımı, hamilelik ve kısırlık testleri gibi evde uygulanabilecek çeşitli sağlık ürünlerini geliştirerek satışa sundu.

Pala çiftinin ABD genelinde ve uluslararası düzeyde birçok ödülleri bulunuyor.

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