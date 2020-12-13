TERÖRLE MÜCADELEDE SON ŞANS

İçişleri Bakanımız açıklamıştı 'kışta gelse güvenlik güçleri dağdan inmeyecek, mücadeleye devam' demişti. Bu durumda terör örgütünün 3 şansı var. Ya teslim olacak, ya kaçacak ya da telef olup kurda kuşa veya Mehmetçiğe yem olmasını bekleyecek! Dolayısıyla önümüzdeki bahar aylarında terör örgütünün tamamen bittiğini konuşuyor olacağız. Önümüzdeki dönemde terörle defterin kapandığını halkımıza müjdeleyeceğimizi umuyorum. Terörle mücadelede çok ciddi bir noktaya geldik. Şu an yürütülen siyaset son şans, önümüzdeki baharda terörle mücadeleye ayırdığımız parayı ülke refahına ayıracağımızı ümid ediyorum.