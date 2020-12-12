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Koronavirüs iyi gelen besinler | Uzmanlardan önemli uyarı: Bağışıklık için bunları tüketin

| Uzmanlardan önemli uyarı: Bağışıklık için bunları tüketin... Koronavirüs vakalarının artış göstermesinin ardından bağışıklık sisteminin nasıl güçlü tutulacağı konusu öne çıktı. Vatandaşlara önerilerde bulunan uzmanlar, bu dönemde yeteri kadar dinlenilmesi, vücut sıcaklığının korunması gerektiğini özellikle vitamin ve protein ağırlıklı beslenilmesi gerektiğini söyledi.

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020
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Koronavirüs iyi gelen besinler | Uzmanlardan önemli uyarı: Bağışıklık için bunları tüketin

Koronavirüs vakalarının son günlerde artmasının ardından vatandaşlar, özelikle beslenmelerine daha fazla dikkat etmeye başladı. Virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar için uzmanlar, bolca tüketilmesi gereken besinleri anlattı.

Koronavirüs iyi gelen besinler | Uzmanlardan önemli uyarı: Bağışıklık için bunları tüketin

Salgından korunmak için öncelikle vitamin ve mineral yönünden zengin beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar, A, C, D vitaminleri ve minerallerden demir, selenyum ile çinko destekli bir beslenme ile bağışıklık sisteminin güçlendirilebileceğini söylüyor.

Koronavirüs iyi gelen besinler | Uzmanlardan önemli uyarı: Bağışıklık için bunları tüketin

Enfeksiyon hastalıklarında her zaman bağışıklık sistemini ayakta tutmanın önemi vurgulayan uzmanlar, bu süre zarfından taze sebze ve meyve tüketiminin oldukça fayda sağladığını hatırlattı.

Koronavirüs iyi gelen besinler | Uzmanlardan önemli uyarı: Bağışıklık için bunları tüketin

'DİNLENMEK VE YETERİ KADAR VİTAMİN ALMAK ÖNEMLİ'
Vücut direncini artırma yollarını anlatan İç Hastalıkları Uzmanı Necdet Yetim, "Vücudumuzun bağışıklık sistemi önemli.

Koronavirüs iyi gelen besinler | Uzmanlardan önemli uyarı: Bağışıklık için bunları tüketin

Vücudunuz ne kadar bağışıklık açısından güçlüyse hastalıklarla o kadar daha az karşılaşıyoruz. Ayrıca hastalıklar daha hafif seyrediyor.

Koronavirüs iyi gelen besinler | Uzmanlardan önemli uyarı: Bağışıklık için bunları tüketin

Bağışıklık sistemi için en önemli şeyler şunlar. Bir, vücudun yeteri kadar dinlenmesi. Bu çok önemli bir konu ancak ihmal ediliyor. Yeteri kadar uyku önemlidir.

Koronavirüs iyi gelen besinler | Uzmanlardan önemli uyarı: Bağışıklık için bunları tüketin

Bunun yanındaki bağışıklığın güçlü olması için diğer önemli konuların başında vitaminler geliyor. Yeterli vitamin almak da önemli. Vitaminlerde iş bitmiyor, proteinler de önemli.

Koronavirüs iyi gelen besinler | Uzmanlardan önemli uyarı: Bağışıklık için bunları tüketin

Proteinler antikor oluşmasını sağlar. Bunun yanında vücudumuzun kalorisini iyi tutmak önemli. Bu dönemde aşırı diyet ya da perhiz önermeyiz. Dengeli bir şekilde beslenmeli ve yeteri miktarda sıvı almalıyız.

Koronavirüs iyi gelen besinler | Uzmanlardan önemli uyarı: Bağışıklık için bunları tüketin

Vücut sıcaklığı da önemli. Vücudumuzun sıcaklığını korumalıyız. Vücut sıcaklığımız düşünce direncimiz de düşüyor" dedi.

Koronavirüs iyi gelen besinler | Uzmanlardan önemli uyarı: Bağışıklık için bunları tüketin

'D VİTAMİNİ VE PROBİYOTİĞE ÖNEM VERİN'
Uzman Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı ise, "Pandeminin yükselişe geçtiği bugünlerde doğru beslenme çok önemli. Özellikle antioksidan zengin olan, vitamin- minarelerden güçlü meyve ve sebzelere yer vermek önemli.

Koronavirüs iyi gelen besinler | Uzmanlardan önemli uyarı: Bağışıklık için bunları tüketin

Güçlü bir bağışıklık için önemli olan bir diğer nokta ise bağırsak sağlığımızı korumamız. Bağırsak sağlığımızı destekleyecek probiyotikten zengin kefir ve yoğurtları tercih edebiliriz.

Koronavirüs iyi gelen besinler | Uzmanlardan önemli uyarı: Bağışıklık için bunları tüketin

Pandemi sürecinde en önemli vitaminlerden birisi D vitaminidir. D vitamininden zengin süt ürünleriyle, mantar ve yumurta sarısı gibi ürünlere de beslenmemizde yer vermeliyiz.

Koronavirüs iyi gelen besinler | Uzmanlardan önemli uyarı: Bağışıklık için bunları tüketin

Hafta sonu evde kaldığımız dönem hareketsizliğe bağlı olarak hem enerji harcamamız azalıyor. Hem de can sıkıntısından yemek yeme eğilimimiz artıyor. Bu da tabi ki kilo artışıyla karşımıza çıkıyor. Bunun için özellikle kahvaltı ve akşam yemekleri arasına özelikle 1 ya da 2 ara öğün yapmak hem iştah kontrolümüzü sağlayacak hem de fazla kilo alımımızı engelleyecek.

Koronavirüs iyi gelen besinler | Uzmanlardan önemli uyarı: Bağışıklık için bunları tüketin

Sabahları yumurta, peynir, zeytin, mevsim salatası ve tam tahıllarla hazırlanmış dengeli bir kahvaltıdan sonra gün içiresinde kuru ve taze meyveler; fındık, fıstık ve badem gibi yağlı tohumlar ayran, kefir gibi süt ürünleriyle hafif ara öğünler yapabiliriz.

Koronavirüs iyi gelen besinler | Uzmanlardan önemli uyarı: Bağışıklık için bunları tüketin

Akşamları da ton balıklı, tavuklu, etli veya kuru baklagillerle hazırlanmış bir salata yanında yoğurt ve çorbayla da yine dengeli ve besleyici bir menü oluşturmak mümkün" diye konuştu.

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