Koronavirüs iyi gelen besinler | Uzmanlardan önemli uyarı: Bağışıklık için bunları tüketin

Hafta sonu evde kaldığımız dönem hareketsizliğe bağlı olarak hem enerji harcamamız azalıyor. Hem de can sıkıntısından yemek yeme eğilimimiz artıyor. Bu da tabi ki kilo artışıyla karşımıza çıkıyor. Bunun için özellikle kahvaltı ve akşam yemekleri arasına özelikle 1 ya da 2 ara öğün yapmak hem iştah kontrolümüzü sağlayacak hem de fazla kilo alımımızı engelleyecek.