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ABD'deki hastanelerde boş yatak kalmadı! Koronavirüs hastaları...

Koronavirüs salgınının merkezi 'de tablo her geçen gün ağırlaşıyor. Hastane çalışanı yaptığı açıklamada, boş yatak kalmadığı ve koronavirüs hastalarının otoparka alındığını söyledi.

DÜNYA DHA
Giriş Tarihi: 13.12.2020
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ABD'deki hastanelerde boş yatak kalmadı! Koronavirüs hastaları...

ABD'de bir hastanenin otoparkı 700 yatak kapasiteli bir corona virüs servisine dönüştürüldü.

HASTANELERDE YER KALMADI

ABD'de koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle hastaneler dolmaya başladı. Bunun üzerine ülkenin Nevada eyaletindeki Reno Hastanesi'nin otoparkına 700 adet hasta yatağı yerleştirildi.

Hastane çalışanlarından Janet Baum, "Bu korkutucu. İşe gittiğinizde kapalı bir otoparkta çalışmayı beklemiyorsunuz ancak onu bir hastaneye dönüştürdük o yüzden artık bir garajda çalışıyor gibi hissetmiyoruz' dedi. Garajın 10 gün içinde hastaneye dönüştürüldüğü bildirildi.

ABD'DE 300 BİNDEN FAZLA KİŞİ KORONAVİRÜSTEN ÖLDÜ

ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı 16 milyon 549 bin 366'ya hayatını kaybedenlerin sayısı ise 305 bin 82'ye yükseldi. Ülke genelinde iyileşenlerin sayısı ise 9 milyon 644 bin 325'e çıktı.

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