Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Sağlık Bakanlığı'nın sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak 12 bin personel alımı için tercihler 01-07 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sağlık teknisyeni, sağlık teknikeri, hemşire, psikolog, sosyal çalışmacı, ebe, fizyoterapist gibi birçok kadroya yapılacak personel alımında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Peki, KPSS 2020/14 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı atama sonuçları belli oldu mu? İşte cevaplar...

KPSS 2020/14 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

01-07 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen tercihlerin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.