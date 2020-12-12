Düzce'de alarm! Bakanlık harekete geçti! Normalin çok üzerinde

Düzce'de geçen hafta yüksek seviyelere çıkan ve nefes almanın dahi zorlaştığı hava kirliliğinin ardından, hava kalitesinin iyileştirilmesi için harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın mobil hava kalitesi ölçüm aracı kente geldi. Şehirde fabrika, otoyol, yerleşim yerlerinin yoğun olduğu 4 noktada ölçüm yapacak olan aracın verileri toplanarak kirleticilerin yüzdelik sayısal değerleri çıkarılacak ve buna göre önlemler alınacak. Ayrıca Düzce'ye doğal gaz sağlayan firmayla vatandaşların doğal gaz kullanımının artırılması için ekonomik paketler hazırlanması konusunda görüşmeler de devam ediyor.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, hava kirliliğiyle ilgili olarak çalışma yaptıklarını belirterek, "Düzce'de standartların çok üstünde bir hava kirliliği yaşadık. Bununla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüştük. Çevre Bakanımız aradılar kendileriyle görüştük. Yeni tedbirler alıyoruz. Bu çerçevede aldığımız ilk tedbir bu kirliliğin rakamsal değerlerle tespit edilmesine ilişkin oldu. Düzce'deki hava kirliliğinin kaynakları, katı yakıtlar mıdır? Evdeki yakıtlardan mı kaynaklanıyor? Fabrikalardan mı kaynaklanıyor? Taşıtlardan mı kaynaklanıyor? Bunun yüzdelik oranının tespit edilmesi için çalışma yapıyoruz. Çevre Bakanlığımızın bir mobil ölçüm cihazı var. Şu anda Düzce'de 4 bölge tespit ettik. Bu 4 bölgede 3'er haftalık aralıklarla ölçümler yapacağız. Bu ölçümlerde ortaya çıkacak olan sonuçlar, Düzce havasındaki karbondioksit, karbonmonoksit, azot, kükürt değerlerini ölçeceğiz. Bu ölçülen değerlerden bir analiz sonucunda rakamsal olarak yüzde olarak Düzce'deki hava kirliliğinin ne kadarı hangi kirleticilerden kaynaklanıyor tespit edip tedbirler alacağız" dedi.