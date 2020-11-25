'CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden zam üstüne zam! Defin ücretleri bile artacak

3 KİŞİLİK AİLE MEZARI 22 BİN TL

Yine aynı son dakika zamları kapsamda 3 kişilik aile mezar yeri ücreti ise 18 bin liradan 22 bin liraya, 4 kişilik aile mezar ücreti ise 24 bin liradan 30 bin liraya çıkacak. İki kişilik yapılı aile mezar ücreti ise 12 bin 600 liradan 15 bin 800 TL'ye yükselecek.

İzmir'de depremin şoku daha yeni yeni atlatılmaya çalışılırken vatandaşa onlarca koldan zam yağdırması CHP'li belediyenin tepki görmesine neden oldu Bornova Aşık Veysel Rekreasyon alanı içindeki buz pisti de yeni yılda zamlı olarak hizmet verecek.