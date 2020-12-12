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Adana'da 'İntikam eylemi' hazırlığı yaparken yakalanan 4 DEAŞ’lı tutuklandı

'da, ’ın sözde ’in yakalanıp, tutuklanmasının ardından kamu binalarına yönelik ‘intikam eylemi’ hazırlığındayken yakalanıp, gözaltına alınan 7 şüpheliden 4’ü tutuklandı, 3’ü şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 12.12.2020 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020
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Adana'da 'İntikam eylemi' hazırlığı yaparken yakalanan 4 DEAŞ’lı tutuklandı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in tutuklanmasının ardından eylem hazırlığında oldukları belirlenen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri de adresleri saptanan şüphelilere yönelik 7 Aralık sabahı, özel harekat polislerinin de desteğiyle operasyon düzenledi. Şafak vakti düzenlenen operasyonda, Abdullah Ç., İsa G., İsmail B., Selçuk Ö., Gökhan K., İbrahim K. ve Özcan S., yakalanarak, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.



HEDEFLERİNDE KAMU BİNALARI VARMIŞ
Emniyette sorguya alınan şüphelilerin, DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri Mahmut Özden'in Eylül ayında yakalanıp, tutuklanmasının ardından 'intikam eylemi' planı yaptıkları, hedeflerinde ise valilik, emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, adliye ve siyasi parti binaları olduğu ortaya çıktı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Abdullah Ç., İsmail B., Gökhan K. ve Özcan S., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. İsa G., Selçuk Ö. ile İbrahim K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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İntikam eylemi hazırlığındaki DEAŞlılara şafak operasyonu: 5 gözaltı 'İNTİKAM EYLEMİ' HAZIRLIĞINDAKİ DEAŞ'LILARA ŞAFAK OPERASYONU: 5 GÖZALTI
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