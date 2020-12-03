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Son dakika: İzmir’de DEAŞ bağlantılı selefi gruplara operasyon: 11 gözaltı

Son dakika haberine göre ’de terör örgütü bağlantılı selefi grupların faaliyetlerine yönelik düzenlenen operasyonda üzerinden yayınlar yapan '' kod adlı Ramazan O.’nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 03.12.2020 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020
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Son dakika: İzmir’de DEAŞ bağlantılı selefi gruplara operasyon: 11 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından terör örgütü DEAŞ bağlantılı selefi grupların faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt üyeliği suçundan tutuksuz yargılanan 'Ebu Haris' kod adını kullanan Ramazan O.'nun, bir kitabevinde örgütsel faaliyetlerine devam ettiği belirlendi. Ramazan O.'nun terör örgütüne eleman kazandırma amacıyla özellikle gençlere yönelik sohbet toplantıları düzenleyip YouTube'dan yayınlar yaptığı, yürüttüğü faaliyetler için para topladığı ve geçen günlerde Avusturya'da gerçekleştirilen terör saldırısı ile bağlantılı gözaltına alınan bir kişi ile irtibatı bulunduğu tespit edildi. Ramazan O. ile bağlantılı olduğu 11 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon yapıldı. 12 ikamet, 2 iş yeri ve 3 araçta aynı anda arama yapan polis, Ramazan O.'nun da aralarında bulunduğu 11 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına alındı. Aramalarda 1 av tüfeği ile çok sayıda yasak yayın ele geçirildi. 1 şüpheli ise aranıyor.

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