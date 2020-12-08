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'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 5 gözaltı

'da, terör örgütü 'ın sözde ' emiri' 'in yakalanmasının ardından 'intikam eylemi' hazırlığında olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 08.12.2020 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020
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'İntikam eylemi' hazırlığındaki DEAŞ'lılara şafak operasyonu: 5 gözaltı

Terör örgütü 'ın faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele () ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde ' emiri' 'in yakalanması ve başarılı operasyonların ardından bazı örgüt mensuplarının 'intikam eylemi' hazırlığında olduğunu belirledi.

Kimliği belirlenen, eylem hazırlığındaki 7 örgüt mensubunun evlerine dün şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Özel harekat polislerinin demir kapıları koçbaşıyla kırarak, girdikleri evlerde 5 şüpheli gözaltına alınırken, kurusıkı tabanca ve dijital materyaller ele geçirildi.


Öte yandan şüphelilerden birinin evine yapılan baskında, vize süresinin bittiği belirlenen Türkmenistan uyruklu Yuliya Bagreliya(29) yakalandı.

Gözaltına alınan bir şüphelinin, dini nikahlı eşi olduğu iddia edilen Bagreliya, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

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