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Son dakika: Samsun'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika haberine göre 'da terör örgütü 'a yönelik düzenlenen operasyonda uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el koyuldu.

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Giriş Tarihi: 04.12.2020
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Son dakika: Samsun'da DEAŞ operasyonu: 11 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan çalışmalar kapsamında İlkadım ve Atakum ilçesinde operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı baskın yapan ekipler, Irak uyruklu 11 şüpheliyi, yakalayarak gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyallere incelenmek üzere el koyuldu. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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