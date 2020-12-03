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Son dakika: İstanbul’da 16 noktaya DEAŞ operasyonu

haberi... Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne (TEM) bağlı polis ekipleri, 9 ilçede terör örgütüne yönelik daha önceden belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Giriş Tarihi: 03.12.2020 Güncelleme Tarihi: 03.12.2020
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Son dakika: İstanbul’da 16 noktaya DEAŞ operasyonu

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü ile bağlantılı oldukları ileri sürülen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

SON DAKİKA HABERİ | İstanbul’da 16 noktaya DEAŞ operasyonu SON DAKİKA HABERİ | İSTANBUL’DA 16 NOKTAYA DEAŞ OPERASYONU

Yapılan çalışmaların ardından ekipler, kent genelinde önceden belirlenen şüphelilere ait 16 adrese baskın yaptı.

polis ekiplerinin de destek verdiği operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Ekipler, şüphelilere ait adreslerde arama yaptı. Gözaltına alınanlar emniyete götürüldü.

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