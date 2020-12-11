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Bakan Selçuk Twitter'dan paylaştı! MEB'den Kovid-19'a özel site

, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Bakanlığın yaptığı çalışmalara daha kolay ulaşılması için hazırlanan "covid19..gov.tr" sitesinin yayına açıldığını bildirdi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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Bakan Selçuk Twitter'dan paylaştı! MEB'den Kovid-19'a özel site

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgın sürecinde Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalara daha kolay ulaşılması için hazırladığımız 'http://covid19.meb.gov.tr' internet sitemiz yayına açılmıştır. Tüm öğrenci, veli ve meslektaşlarıma sizler için hazırlamış olduğumuz bu siteden faydalanmanızı tavsiye ederim." ifadelerini kullandı.

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