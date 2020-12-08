Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Türkiye'nin Matematik ve Fen'deki başarısını duyurdu

BAŞARI İZLEME ÇALIŞMALARINDAKİ İYİLEŞME HIZ KAZANDI

TIMSS 2019 sonuçlarıyla birlikte Türkiye, uluslararası başarı izleme çalışmalarında son yıllarda artan performansını sürdürdü. 2019 yılında açıklanan PISA 2018 sonuçlarında Türkiye'nin performansında önemli bir artış görülmüştü. Bu araştırmada Türkiye, okuma, matematik ve fen alanların her üçünde de başarısını anlamlı ölçüde artırarak öne çıkan ülkelerden birisi olmuştu. Okuryazarlık becerilerine odaklanan PISA'daki başarısının yanı sıra Türkiye, daha fazla müfredat odaklı TIMSS araştırmasında da performansını önemli ölçüde artırdı. Dolayısıyla Türkiye öğrenci başarısını farklı bağlamlarda değerlendiren her iki köklü araştırmada da başarısını yükseltti.