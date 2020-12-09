MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? 4 Ocak'ta okullar açılacak mı? Bakan Ziya Selçuk açıkladı

Son dakika... 4 Ocak'ta okullar açılacak mı? Yeni tip koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle bir takım önlemler alınmıştı. Kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitim, yıl sonuna kadar iptal edilmiş ve öğrenciler yeniden online eğitime geçmişti. En çok merak edilenlerden biri de, yüz yüze eğitimin hangi tarihte başlayacağı oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? 4 Ocak'ta okullar açılacak mı? İşte ayrıntılar...