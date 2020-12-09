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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? 4 Ocak'ta okullar açılacak mı? Bakan Ziya Selçuk açıkladı MEB son dakika: Okullar ne zaman açılacak? 4 Ocak'ta okullar açılacak mı? Bakan Ziya Selçuk açıkladı Son dakika... Okullar ne zaman açılacak? Okullarda verilen ara tatil ile birlikte yeni bir karar alınmış, vaka artışı nedeniyle yıl sonuna kadar online eğitime devam edileceği duyurulmuştu. Yeni yıla girmemize kısa süre kala okulların 4 Ocak'ta açılıp açılmayacağı merak ediliyordu. Konu ile ilgili son açıklama Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan geldi. Peki, okullar ne zaman açılacak? 4 Ocak'ta okullar açılacak mı? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 09.12.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 09:53
Son dakika... 4 Ocak'ta okullar açılacak mı? Yeni tip koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle bir takım önlemler alınmıştı. Kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitim, yıl sonuna kadar iptal edilmiş ve öğrenciler yeniden online eğitime geçmişti. En çok merak edilenlerden biri de, yüz yüze eğitimin hangi tarihte başlayacağı oldu. Peki, okullar ne zaman açılacak? 4 Ocak'ta okullar açılacak mı? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Yeni kararlar doğrultusunda okulların yıl sonuna kadar online devam edeceği bildirilmişti. Bu kapsamda milyonlarca öğrenci ve velileri tarafından okulların 4 Ocak'ta başlayıp başlamayacağı araştırılmaya başlandı. Konu ile ilgili son açıklama Bakan Selçuk'tan geldi.
Bakan Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen yüz yüze eğitimin 4 Ocak'ta başlayıp başlamayacağının sorulması üzerine, salgının bir düşüş eğilimine girdiğini, bunun yeterli olmadığını söyledi.
Salgının durumunu her gün takip ettiklerini ifade eden Selçuk, tüm öğrenci, öğretmen ve ailelerinin temaslı ya da pozitif durumlarını günlük izlediklerini anlattı.
Selçuk, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kuruluyla istişarelerde bulunduklarını, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yla da bugün bir görüşme yaptığını belirtti.
Aşı değişkeninin, salgının seyrindeki düşmenin, umut verici olduğuna işaret eden Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki tüm kabine toplantılarında da konunun ele alındığını bildirdi.
Bakan Selçuk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
"4 Ocak bizim için umut vadeden, iyimser bir tahmin. Sonrasında ara tatil dönemi geliyor, sonrasında ikinci dönem gelecek. Bunların hepsini, her şekilde değişikliği dikkate alarak düşünüyoruz. Tarihlerde değişiklik yapmak, açılışta, kapanışta, tatillerde vesaire. Biz son derece esnek bir yapıyla gitmeyi zaruri buluyoruz. Önümüzdeki süreçte de salgının seyri düştüğünde gerekeni yapacağız."