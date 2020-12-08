Son dakika: Bakan Ziya Selçuk A Haber'e özel açıklamalarda bulundu: 4 Ocak'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı?
Son dakika... A Haber'de Akşam Ajansı'na konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu'nun öğrenci başarılarını değerlendirme çalışmalarını değerlendiren Bakan Selçuk, TIMSS 2019 sonuçlarını da yorumladı. 4 Ocak'ta yüz yüze eğitimin başlaması konusunda da açıklamalarda bulunan Selçuk, "Salgın durumu düşüşe geçince gerekeni yapacağız" ifadelerini kullandı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Eğitim Başarılarını Değerlendirme Kuruluşu (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) IEA'nın 4 yılda bir yaptığı, dünyadaki en büyük ve en kapsamlı uluslararası öğrenci başarılarını değerlendirme çalışmalarından biri olan TIMSS 2019 sonuçlarını A Haber'de değerlendirdi.
BAKAN ZİYA SELÇUK'UN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR
- İnancımızı kaybetmeden bugünlere geldik
- Türkiye azmederse daha iyisi olacak (2019 TIMSS Türkiye sonuçları)
- Uluslararası araştırmada Türkiye ilk kez 500 puanın üzerinde
-Öğrencilerimizin uluslararası sorulara alışması lazım
- Soru tarzını değiştirmemiz ders işleyişini değiştirdi
- Derslerde akıl yürütmeyi öne çıkarttık
- İzleme ve değerlendirme çalışmalarına yapay zeka eklendi
- Eğitimle ilgili her kararımız bilimsel yöntemle alınıyor
- Öğrenciler LGS ve YKS'de müfredatın tamamından sorumlu olacak
- Salgın döneminde yapılan sınavlara farklı yaklaşırız
- Kararları tek başımıza almıyoruz
- Biz her zaman esnek davranmak zorundayız
- İşlenmeyen konuları öğrencilere sormuyoruz
- Öğrencilerimizin mağdur olmaması için kaynak yayınlıyoruz
- Eğitim kayıplarını azaltmak için ciddi duruşa ihtiyacımız var
YÜZYÜZE EĞİTİM
- Salgın düşüş eğiliminde ancak yeterli değil
- Salgının düşüşe geçmesi umut veriyor
- 4 Ocak iyimser bir tahmin, esnek bir yapı ile ilerliyoruz
- Salgın durumu düşüşe geçince gerekeni yapacağız
- Okulların açılması dikkatli olunmasına bağlı, biz hazırız
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