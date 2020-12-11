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İzmir’deki FETÖ operasyonu! 242’si gözaltında 60’ı itirafçı oldu

Başkanı ’ın dönüşü, “En son biliyorsunuz 300 civarında yakalandı alındı. Yine alınmaya devam edecek” diyerek dikkat çektiği ’deki operasyonunda son dakika gelişmesi. Haklarında gözaltı kararı verilen 295’i muvazzaf 304 şüpheliden 242’sinin gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri devam eden şüphelilerden 60’ının itirafçı olarak etkin pişmanlıktan yararlanma talebinde bulunduğu edinilen bilgiler arasında yer aldı.

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 11.12.2020 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020
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İzmir’deki FETÖ operasyonu! 242’si gözaltında 60’ı itirafçı oldu

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçtiğimiz günlerde İzmir merkezli 50 ilde 295'i muvazzaf 304 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

'nün yapılanmasına yönelik bugüne kadar yürütülen, hedef sayısı ve nitelik açısından en geniş çaplı ve en yüksek gözaltı sayısı içeren operasyonda gözaltına alınanların sayısı 242 oldu.

"GEREĞİNİ YAPIYORUZ"

Başkanı 'ın dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada İzmir'de gerçekleştirilen dev operasyonu kastederek, "Emniyet Teşkilatı içinde, Silahlı Kuvvetlerimizin içinde Jandarma Teşkilatımızın içinde ne bulursak gereğini yapıyoruz. En son biliyorsunuz 300 civarında yakalandı, alındı. Yine alınmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.

60'I İTİRAFÇI OLDU İFADELER DEVAM EDİYOR

İzmir Emniyeti Müdürlüğü Şube ve İzmir Jandarması görevlilerince 50 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 242 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor.

242 şüpheliden 60'ının etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanma talebiyle itirafçı olmak istediği öğrenildi.

295'İ MUVAZZAF

Gözaltı listesinde 5'i Albay, 1'i yarbay, 1'i binbaşı, 10'u yüzbaşı, 221'i astsubay, 7'si uzman çavuş olmak üzere 295'i muvazzaf toplam 304 asker bulunuyor.

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İzmir merkezli 50 ildeki FETÖ operasyonunda gözaltı sayısı 250 oldu İZMİR MERKEZLİ 50 İLDEKİ FETÖ OPERASYONUNDA GÖZALTI SAYISI 250 OLDU

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